В Рязанской области при ДТП с грузовиком погибла семья с ребенком из Апшеронска

Смертельная авария произошла 15 апреля около 5:20 на 328 км трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области.

По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля Lada Priora и грузовика Sitrak. В результате ДТП водитель отечественной легковушки, а также два его пассажира, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли на месте происшествия от полученных травм.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Рязанской области в Telegram.

По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Позже стало известно, что при ДТП погибла семья из Апшеронска — супруги и их двухлетний сын. По информации из местных соцсетей, женщина была на восьмом месяце беременности.

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