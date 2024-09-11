Министр труда Котяков посетил Всероссийскую неделю охраны труда-2024 в Сириусе

Стенд Краснодарского края посетил Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что кубанская экспозиция посвящена Году семьи. Здесь представлены 12 творческих проектов победителей регионального конкурса «Я выбираю безопасный труд».

«В этом году его участниками стали более 20 тыс. учащихся школ, колледжей и вузов региона», — отметила замгубернатора.

Также для будущих специалистов подготовлены специальные тренинги, отметила вице-губернатор. Студентам и выпускникам университетов советуют, как адаптироваться на рынке труда, что нужно для карьерного роста.

«Кроме того, каждый желающий может поучаствовать в виртуальном туре по модернизированному центру занятости», — написала Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всероссийская неделя охраны труда стартовала в Сириусе.