Министр спорта ожидает возвращения России на Олимпиаду-2028 с флагом и гимном

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказал оптимистичный прогноз относительно участия российских атлетов в Олимпийских играх 2028 года.

«Мой прогноз: 99% будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 28-м году летом», — заявил Дегтярев, отвечая на вопрос о возможности полноценного представительства России на летних Играх в США.

Олимпиада в Лос-Анджелесе запланирована на 14-30 июля 2028 года.

После начала специальной военной операции российские спортсмены оказались отстранены от международных соревнований во многих дисциплинах. Международный олимпийский комитет рекомендовал не проводить турниры на территории России и ввел ряд строгих ограничений для атлетов.

В результате на Олимпиаде-2024 в Париже выступили только 15 россиян в нейтральном статусе, без национальной символики, а их достижения не учитывались в общем медальном зачете, сообщает РИА «Новости».

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