Кубанская спортсменка завоевала золото на Всемирных играх Специальной Олимпиады
Соревнования прошли в Италии — в них приняли участие 1,5 тыс. спортсменов с особенностями интеллектуального развития из 102 стран.
Спортсменка Армавирского реабилитационного центра Татьяна Ильященко завоевала золото в беге на снегоступах на дистанциях 100 и 400 м.
«Спортсменке 25 лет, в учреждении проживает с 2019 года, тренируется под руководством опытных тренеров-наставников — Евгения Матусевича и Игоря Степарева», — рассказала заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Ирина Добровольская.
Татьяна Ильященко уже принимала участия во Всероссийских соревнованиях Специальной Олимпиады — она была победителем соревнований по легкой атлетике в прыжках и беге, а также бегу на снегоступах.
Благодаря победе на соревнованиях спартакиады в декабре 2024 в Красноярске Татьяна вошла в состав национальной сборной России. Она будет представлять Краснодарский край в международных соревнованиях SPECIAL OLIMPICS.
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