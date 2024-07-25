Министр спорта Кубани проверил строительство Центров единоборств в двух районах

Министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко 25 июля проинспектировал строительство спортивных объектов в Белореченском и Усть-Лабинском районах.

В Белореченском районе спорткомплекс площадью 1 тыс. 970 кв. метров начали строить в ноябре 2022 года. В нем планируют проводить тренировки по самбо, классической борьбе и дзюдо. Сейчас объект готов на 50%.

В Усть-Лабинском районе спорткомплекс строят с марта прошлого года. Площадь застройки ― 1 тыс. 460 кв. метров. Подрядчик выполнил пока только 40 % всех работ.

Министр спорта Краснодарского края проверил темпы строительства и на стройплощадке в станице Некрасовской, где приступили к возведению модульного спортзала.

Властям обоих муниципалитетов поручили усилить контроль строительства новых спортобъектов, а подрядчикам увеличить число людей и техники, чтобы не затягивать сроки сдачи. Строительство обоих Центров единоборств должны завершить до конца текущего года.

«Строительство спортивных объектов шаговой доступности поможет привлечь к активному образу жизни еще больше людей. Кроме того, хорошо оборудованные спортивные объекты помогут воспитать новых чемпионов», ― цитирует Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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