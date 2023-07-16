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Министр спорта Кубани показал, как сейчас выглядит стадион «Динамо» в Краснодаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/ministr-sporta-kubani-pokazal-kak-sejchas-vyglyadit-stadion-dinamo-v-krasnodare
Министр спорта Кубани показал, как сейчас выглядит стадион «Динамо» в Краснодаре
Фото t.me/timchenkosv

Стадион «Динамо» в Краснодаре готовится к открытию после многих лет реконструкции и переносов. Он должен возобновить работу уже в августе текущего года.

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко 16 июля побывал на стадионе и показал, как сейчас внутри выглядит легендарный «Динамо».

Фото t.me/timchenkosv

«Пока вы отдыхаете, полным ходом идет завершающая фаза реконструкции стадиона «Динамо», — написал министр спорта в Telegram.

В обновленном комплексе — трибуна на 3,5 тыс. мест, открытые спортивные поля с зонами разминки, теннисные корты, секторы легкой атлетики и два поля для мини-футбола.

Фото t.me/timchenkosv

В самом здании «Динамо» — залы для бокса и силовых тренировок, залы для борьбы, волейбола и гимнастики.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стадион «Динамо» в Краснодаре откроется в августе.

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