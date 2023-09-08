Министр просвещения России и губернатор Кубани встретились с педагогами Сочи

Министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 сентября посетили школу в Красной Поляне, после чего обсудили с педагогами перспективы развития сферы образования и новые стандарты о образовании.

В Красной Поляне Сергей Кравцов и Вениамин Кондратьев осмотрели новый корпус школы №65, который открыли в 2022 году по нацпроекту «Образование». По словам министра просвещения, проект является уникальным. Он отметил, что в школе доступны все возможности для самореализации детей и молодежи. По словам Кравцова, благодаря властям региона Краснодарский край активно развивается.

«Строятся новые объекты образования, в том числе современные и комфортные школы. Мы уделяем повышенное внимание развитию инфраструктуры по всей стране, поддержке наших учителей, созданию комфортных условий обучения, особенно сейчас — в Год педагога и наставника», — сказал Сергей Кравцов.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Сергея Кравцова за поддержку инициатив в части строительства школ. В этом году на эти цели по нацпроекту «Образование» региону из федерального бюджета выделили 8,5 млрд рублей. Глава Кубани отметил, что в крае каждый год строят десятки новых школ, а также ремонтируют уже существующие.

«Всего с 2015 года открыли 80 современных школ, одна из них здесь, на Красной Поляне. Уверен, что созданные условия и труд педагогов позволят ребятам раскрыть таланты, чтобы в самом скором времени развивать различные направления экономики, создавать новые прорывные технологии», — сказал губернатор.

После этого министр просвещения РФ и губернатор Кубани встретились со школьниками, осмотрели новый корпус школы, кабинеты робототехники и начальных классов, а также анимационную студию и планетарий. Новый корпус в Красной Поляне стал первой построенной в населенном пункте за последние 50 лет школой. Всего в здании открыли 34 кабинета. Все они оснащены современным оборудованием. Здесь учатся более 470 детей.

Сергей Кравцов и Вениамин Кондратьев встретились также с учителями Сочи. По словам министра, в Год педагога и наставника на первом плане стоит значимость профессии учителя. Глава Минпросвещения России поблагодарил учителей за их труд.

«Передавать свои знания воспитанникам — непростая задача, с которой вы отлично справляетесь. Мы уделяем повышенное внимание развитию инфраструктуры по всей стране, созданию комфортных условий обучения, поддержке наших педагогов, и наша общая задача, зона ответственности в том числе на местах — создавать учителям достойные условия труда. Призываю всех коллег из регионов сделать для этого все необходимое», — сказал Сергей Кравцов.

Вениамин Кондратьев рассказал о мерах поддержки для учителей на Кубани. Для улучшения жилищных условий педагоги могут получить 1 млн рублей на первый взнос по ипотеке. Наставникам учеников-стобалльников выплачивают премии в 100 тыс. рублей. Второй год подряд к 1 сентября все учителя получают 5 тыс. рублей. С 1 октября для них также введут ежемесячную надбавку в 5 тыс. рублей.

«Современные и оснащенные всем необходимым новые школы сегодня открываем по всему краю, но это лишь одна составляющая успеха. Вторая — педагоги, которые помогают школьникам раскрывать таланты, получить такой уровень образования, который приведет ребят к успеху», — сказал Вениамин Кондратьев.

Затем участники встречи обсудили новые образовательные стандарты, введенные в российских школах с 1 сентября. По новым стандартам пересматривается подход к изучению отечественной истории и литературы, усиливается роль трудового и патриотического воспитания, вводятся единые профориентационные занятия.

В завершении мероприятия педагогам вручили награды. Троим учителям вручили нагрудные знаки министерства просвещения «За верность профессии». Одном педагогу вручили ведомственный знак «За молодость и профессионализм», еще троим учителям — благодарности губернатора Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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