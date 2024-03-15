Министр культуры Кубани Виктория Лапина проголосовала на выборах президента РФ

Министр культуры Виктория Лапина и министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева проголосовали в первый день выборов 15 марта в Краснодаре.

«От позиции каждого человека зависит будущее страны. Сегодня мы можем формировать и приумножать то, что сделано нашими отцами и дедами, чтобы наши дети могли жить, развиваться, заниматься искусством и творчеством в свободной и счастливой России», — сказала Лапина.

Министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева проголосовала в школе № 20. Она отметила, что участие в выборах президента РФ — это гражданский и патриотический долг каждого.

«Сейчас определяется будущее нашей страны на ближайшие годы, и только от нас с вами зависит, каким оно будет. Это историческое событие, за которым следит весь мир. А для граждан не только возможность сделать важный выбор, но и показать, насколько русский народ един, силен и независим», — сказала Воробьева.

На Кубани выборы президента РФ продлятся с 15 по 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Всего в крае действует 2 тыс. 829 избирательных участков. Работают свыше 34 тыс. организаторов выборов, 65 территориальных избирательных комиссий и 2 тыс. 863 участковых комиссий. По числу избирателей регион занимает третье место в РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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