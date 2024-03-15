Вице-губернатор Кубани Анна Минькова проголосовала на выборах президента РФ

Замглавы Краснодарского края посетила избирательный участок в первый день выборов 15 марта.

Анна Минькова подчеркнула, что участие в выборах — ответственность каждого человека.

«Проголосовала на выборах президента России. Это важное событие для всей страны, от которого зависит то, какой будет наша жизнь завтра. Считаю, что это ответственность каждого человека. Невозможно не заметить те позитивные изменения, которые происходят в нашем регионе. Мы строим большое количество школ, детских садов, больниц, поликлиник. Капитально ремонтируем сельские дома культуры, буквально дарим им вторую жизнь. И сегодня мой голос за Россию, за наш край. За то, чтобы мы жили еще лучше», — написала Минькова в Telegram.

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