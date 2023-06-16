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Министр финансов России призвал чиновников отказаться от личных водителей

Общество
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Министр финансов России призвал чиновников отказаться от личных водителей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом глава Министерства финансов России Антон Силуанов сказал во время Петербургского международного экономического форума.

По его словам, если российские чиновники начнут самостоятельно управлять автомобилями, это позволит более эффективно использовать государственные ресурсы. Он предложил начать доплачивать госслужащим, отказавшимся от личных водителей.

«Многие, конечно, чиновники наши привыкли ездить на заднем сиденье. Мне кажется, что надо пересаживаться вперед», — сказал Силуанов.

Министр уточнил, что тоже готов пересесть за руль своей служебной машины. Однако он сам по будням пока пользуется услугами личного водителя, но по выходным на работу ездит сам, сообщает РБК.

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