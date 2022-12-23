Министр финансов РФ объяснил резкое ослабление курса рубля
Ослабление курса рубля на этой неделе в основном связано с ростом импорта в Россию, уверен глава Минфина Антон Силуанов. Он напомнил, что курс рубля «плавающий».
«Импорт, во-первых, пошел более активно. В первую очередь за счет этого», — заявил министр финансов России.
Он добавил, что введение потолка цен на российскую нефть пока не принесло каких-либо финансовых последствий для экономики страны. Однако этот фактор оказывает моральное воздействие на участников рынка.
С начала этой недели курс евро вырос на 11,6% до 77,1 рубля, впервые с 27 апреля. Курс доллара увеличился на 12,4% до 72,6 рублей, впервые с 28 апреля. Курс китайского юаня вырос на 11% до 10,3 рублей, впервые с 27 мая. Однако 22 декабря курсы валют прекратили рост и снизились по отношению к рублю, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что в начале следующего года курс рубля продолжит ослабевать по отношению к западным валютам.
По его мнению, курс доллара будет на уровне 70-75 рублей.
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