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Курс евро превысил 67 рублей впервые с мая

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurs-evro-prevysil-67-rublej-vpervye-s-maya
Курс евро превысил 67 рублей впервые с мая
Фото martaposemuckel, pixabay.com

Евро набрал вес в ходе торгов 13 декабря. Он стал стоить больше 67 рублей впервые с 30 мая этого года.

Курс евро поднялся до 67,07 рублей, курс доллара США вырос до 63,05 рублей.

Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что в начале следующего года курс рубля продолжит ослабевать. По его мнению, курс доллара будет на уровне 70-75 рублей. Он уверен, что такой курс американской валюты мог бы устроить всех в России — власти, население и экономических агентов.

При этом курс валюты в РФ до конца года будет плавать на два-три рубля, уверен специалист.

«В принципе, тенденция к повышению валюты наметилась, но пока это такие косвенные движения. Сказать, что это устойчивый тренд, нельзя. Идет абсолютно нормальный стабильный процесс», — цитирует экономиста RT.

Читайте также: профицит бюджета РФ с начала года составил 557 млрд рублей. По данным аналитиков Минфина, с января по ноябрь текущего года уровень доходов бюджета страны достиг около 24,8 трлн рублей. При этом уровень расходов составил 24, 22 трлн рублей.

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