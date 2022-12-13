Курс евро превысил 67 рублей впервые с мая

Евро набрал вес в ходе торгов 13 декабря. Он стал стоить больше 67 рублей впервые с 30 мая этого года.

Курс евро поднялся до 67,07 рублей, курс доллара США вырос до 63,05 рублей.

Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что в начале следующего года курс рубля продолжит ослабевать. По его мнению, курс доллара будет на уровне 70-75 рублей. Он уверен, что такой курс американской валюты мог бы устроить всех в России — власти, население и экономических агентов.

При этом курс валюты в РФ до конца года будет плавать на два-три рубля, уверен специалист.

«В принципе, тенденция к повышению валюты наметилась, но пока это такие косвенные движения. Сказать, что это устойчивый тренд, нельзя. Идет абсолютно нормальный стабильный процесс», — цитирует экономиста RT.

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