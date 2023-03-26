Министр финансов Кубани поздравил сотрудников с профессиональным праздником
Ко дню финансиста Краснодарского края 16 специалистов получили краевые и ведомственные награды.
Министерство финансов Краснодарского края ведет свою современную историю с 1937 года. В течение 86 лет ведомство обеспечивает финансовую стабильность региона. Как отметил министр финансов Краснодарского края Александр Кнышов, сотрудники финансовых органов Кубани работают над грамотным планированием и распределением денежных ресурсов.
«Это обеспечивает социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни людей. Все, кто знаком с профессией финансиста, знают, что этот кропотливый труд требует от человека высочайшей компетентности, терпения, добросовестности, умения мыслить на перспективу. Такой подход традиционно укрепился в кубанской финсистеме», — сказал Александр Кнышов.
По словам главы ведомства, муниципальный долг районов и городов региона сократился в 2022 году в 1,4 раза. Средний уровень долговой нагрузки на местные бюджеты снижен на 5,5%, вдвое сократился муниципальный коммерческий долг. В результате расходы на обслуживание муниципального долга снизили на 40,9% или на 200 млн рублей.
В ведомстве завершили работу по изменению структуры снижения муниципального долга. В 2018-2019 годах коммерческие кредиты муниципалитетов заместили кредитами из краевой казны на сумму 8,7 млрд рублей. В 2018-2022 годах благодаря реструктуризации муниципального долга списали 11,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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