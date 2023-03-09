Краснодарский край тянет юг России: Росстат подвел итоги денежных доходов населения в регионах

По данным исследования, динамика доходов россиян оказалась отрицательной — доходы снизились на 1,4% по сравнению с 2021 годом. Но положительные тенденции есть.

Избежать падения показателя удалось в 13 регионах. Это крупные промышленные регионы — Челябинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Якутия, Красноярский край, Татарстан, Ростовская и Волгоградская области, а также Чукотка и Новгородская область. При этом в Кабардино-Балкарии реальные доходы выросли на 5,6%.

Меньше общероссийского оказалось снижение реальных доходов еще в 13 регионах. Центр был представлен Москвой, Белгородской и Тульской областями. Ситуация на Юге России оказалась в меру положительной благодаря результатам Краснодарского края, Чечни и Севастополя — в этих регионах динамика составила 98-99,9%, как и в Москве.

Лучше общероссийского уровня динамика оказалась только в 26 регионах. Причина такого смещения общего показателя в том, что довольно неплохо себя ощущало население в некоторых крупных регионах, включая Москву. На Северо-Западе, где хорошие результаты продемонстрировали только Санкт-Петербург и Ленинградская область.

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На Урале очередным относительно позитивным пятном оказалась Курганская область, а за Уралом – Новосибирская, Иркутская и Амурская области. В Поволжье — Татарстан, Волгоградская, Нижегородская и Самарская области.

Аутсайдерами стали Калужская, Костромская и Ивановская области. Там доходы населения снизились от 4% до 8,4%.

На Дальнем Востоке кризис ударил по доходам жителей Камчатки, Магаданской области — они потеряли около 6-7%. В Сибири обеднело население Алтая (почти на 7%) и Хакасии (на 4,2%), сообщает Telegram-канал «Региональная политика».