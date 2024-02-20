Министр энергетики РФ: ремонт Туапсинского НПЗ займет не менее трех месяцев

О сроках проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах страны министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил 20 февраля на международной выставке-форуме «Россия».

Отвечая на вопрос — когда вернутся в строй Туапсинский и Нижегородский НПЗ, Шульгинов уточнил, что на ремонт завода в Туапсе потребуется не менее трех месяцев, сообщает ТАСС.

В конце января глава Минэнерго отмечал, что проблем с топливообеспечением на Туапсинском НПЗ нет. По его словам, этот завод больше ориентирован на экспортные поставки нефтепродуктов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Туапсе в ночь на 25 января. Видео с кадрами попало в социальные сети. Пламя видно из разных районов города. По сообщениям очевидцев, огню предшествовал звук взрыва.