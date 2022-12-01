Министр экономразвития РФ отметил успешные практики внедрения бережливых технологий на Кубани

Министр экономического развития России Максим Решетников во время совещания с президентом России Владимиром Путиным отметил транспортную компанию из Сочи, которая приняла участие в нацпроекте «Производительность труда».

По словам главы ведомства, российские предприятия демонстрируют высокий интерес к нацпроекту.

«У нас сейчас более 4 тыс. участников и 2 тыс. новых заявок. Участники нацпроекта 2019-2021 года увеличили свою прибыль на 61 млрд рублей. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на нацпроект за тот же период», — сказал Максим Решетников.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев рассказал о том, что на предприятии «Сочиавтотранс» оптимизировали процесс ремонта и технического обслуживания автобусов. По его словам, предприятия-участники нацпроекта составляют 5 часть ВРП Кубани — это около 650 млрд рублей.

«Повышая свою экономическую эффективность, они существенно влияют на общее благосостояние региона», — добавил Алексей Юртаев.

Основными заказчиками Федерального центра компетенций, эксперты которого помогают внедрять на предприятиях бережливые технологии, становятся регионы.

«Сейчас мы активно работаем с благотворительными фондами над сокращением на 40% сроков поставки несертифицированных жизненно важных лекарственных препаратов больным детям. Совместно с Министерством просвещения изменяем процессы в школах», — сообщил директор Федерального центра Николай Соломон.

В Краснодарском крае в нацпроекте «Производительность труда» участвует 222 предприятия. К 2024 году в бережливое производство будут вовлечены 254 предприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудники «Сочиавтотранса» совместно с экспертами Регионального центра компетенций внедрили бережливые технологии. В автопарке оптимизировали процесс ремонта и техобслуживания автобусов пригородных и городских маршрутов. На предприятии отсортировали инструменты на рабочих местах, перераспределили между специалистами время на ремонт, наладили систему закупок и учета запчастей. В результате время подготовки автобусов к выходу на линию сократили на 32%, объем запасных частей уменьшили на 36%. Выработка увеличилась на 18%.