Министерство ГО и ЧС Краснодарского края получило 15 новых спецмашин

Передача пожарной и аварийно-спасательной техники прошла в Краснодаре на площади перед Законодательным собранием края.

Подразделения получили автомобили быстрого реагирования, первой помощи, аварийно-спасательные и даже мотовездеходы. Ключи от новой техники передали начальникам пожарных частей и отрядов «Кубань-СПАС».

«Это техника, которая себя показала хорошо в любое время года. Поэтому мы стараемся ее приобретать», ― отметил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Автопарк стремятся обновлять ежегодно и по всему краю. Новая техника позволяет быстрее реагировать на опасные ситуации. Только с начала этого года подразделения провели около 4 тыс. аварийно-спасательных операций.

Сотрудники спасли за полгода более 1 тыс. людей, в том числе и детей. За эти заслуги самым доблестным специалистам вручили благодарности от губернатора. Также спасателя из Тихорецкого района Евгения Кевтуна наградили медалью и присвоили звание «Заслуженный спасатель России».

Читайте также: с горы Ачишхо эвакуировали туриста, сломавшего ногу в походе к озерам в Сочи.