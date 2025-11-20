Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Минимальный новогодний набор из елки и украшений подорожал на 13%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minimalnyj-novogodnij-nabor-iz-elki-i-ukrashenij-podorozhal-na-13
Минимальный новогодний набор из елки и украшений подорожал на 13%
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Праздничная атрибутика — елка и базовые украшения — в этом году обойдется в среднем в 5,2 тыс. рублей.

По данным аналитического центра «Чек Индекс», это на 13% дороже прошлогоднего уровня. Недорогая искусственная ель стоит в среднем 3,6 тыс. рублей, гирлянда — 593 рубля, комплект игрушек — 497 рублей.

Эксперты поясняют: цены выросли из-за раннего старта продаж. В этом году россияне стали готовиться к Новому году еще в октябре, несмотря на теплую погоду. Ближе к праздникам спрос на недорогие товары традиционно усилится, а вместе с ним, вероятно, подрастут и ценники.

Читайте также: в торговых сетях Кубани снизились цены на «борщевой набор». Картофель, лук, капуста и морковь подешевели из-за роста местного производства и усиления конкуренции.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях