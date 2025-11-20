Минимальный новогодний набор из елки и украшений подорожал на 13%

Праздничная атрибутика — елка и базовые украшения — в этом году обойдется в среднем в 5,2 тыс. рублей.

По данным аналитического центра «Чек Индекс», это на 13% дороже прошлогоднего уровня. Недорогая искусственная ель стоит в среднем 3,6 тыс. рублей, гирлянда — 593 рубля, комплект игрушек — 497 рублей.

Эксперты поясняют: цены выросли из-за раннего старта продаж. В этом году россияне стали готовиться к Новому году еще в октябре, несмотря на теплую погоду. Ближе к праздникам спрос на недорогие товары традиционно усилится, а вместе с ним, вероятно, подрастут и ценники.

