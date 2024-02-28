Реконструкцию улицы Есенина в Краснодаре оценили в 1 млрд рублей

Об этом сообщила председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко 28 февраля на открытом отчете мэра по итогам 2023 года.

Она отметила, что горожане ждут решения множества проблем: ремонта дорог, строительства школ или нормального функционирования канализации. Поэтому работа по привлечению дополнительных средств в городской бюджет должна осуществляться более активно и с наибольшей результативностью.

Галушко напомнила, что недавно жители поселка Российского обратились за помощью к председателю СК РФ Александру Бастрыкину из-за отсутствия дорог и тротуаров, а также другой инфраструктуры.

«Конечно же, городские власти не только знают о сложившейся ситуации, но и принимают все возможные меры для удовлетворения справедливых чаяний граждан, живущих, мягко говоря, в некомфортных условиях. А ведь это касается детей, инвалидов и пожилых людей», — сказала Галушко.

Председатель Гордумы подчеркнула, что такая ситуация с дорогами сейчас во всех пригородных районах Краснодара. В том числе и в Музыкальном микрорайоне, ставшему знаменитым на всю Россию.

«Все упирается в отсутствие в городском бюджете достаточных средств для полноценного решения проблем, о которых говорят жители. Здесь без помощи края нам не обойтись», — добавила она.

Галушко уточнила, что реконструкция только улицы Есенина в Музыкальном микрорайоне обойдется примерно в 1 млрд рублей. При этом речь идет лишь о создании минимальных условий, связанных с безопасностью жителей.

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