Мэр Краснодара Евгений Наумов отчитался об итогах работы за 2023 год
Политика
28.02.2024 11:33
Отчет главы города представили 28 февраля на очередном заседании Гордумы Краснодара.
Мэр Евгений Наумов отчитался о результатах работы, достигнутых по итогам прошлого года, в таких направлениях, как транспорт, экономика, социальное строительство и дорожная инфраструктура. Вот основные из них:
- собственные доходы выросли на 15,8% и составили почти 30 млрд рублей. Поступления из регионального и федерального бюджета составили 47,5 млрд рублей;
- на реализацию шести нацпроектов город получил субсидии на общую сумму 25,5 млрд рублей;
- ввели в эксплуатацию 11 школ на 12,3 тыс. мест и 19 детских садов на 4,7 тыс. мест;
- на реализацию дорожных проектов направили около 4 млрд рублей;
- город закупил 60 новых троллейбусов, 16 электробусов и 10 автобусов;
- создали 7 общественных территорий и еще 11 благоустроили;
- город очистили от 88 капитальных строений.
Кроме того, мэр Краснодара напомнил, что в прошлом году в городе построили три ФОКа и многофункциональную спортплощадку в станице Елизаветинской. Завершили долгожданную реконструкцию стадиона «Динамо». После ремонта открыли Дом молодежи на улице Сормовской и начали строить кинотеатра на улице Тюляева.
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