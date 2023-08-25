Минфин сохранит ставку по льготной ипотеке на уровне 8%

Министерство финансов России не планирует повышать ставку по льготным ипотечным программам после внепланового повышения ключевой ставки 15 августа.

По данным ведомства, ставку по льготным ипотечным программам сохранят на уровне 8%.

Эксперты оценили увеличение затрат на субсидирование льготных ипотечных программ в сумму около 72 млрд рублей. По их мнению, ставка по льготной ипотеке может быть повышена в 2024 году, но более вероятен вариант отмены предложения с господдержкой, пишут «Известия».