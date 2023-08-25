Минфин сохранит ставку по льготной ипотеке на уровне 8%
Экономика
25.08.2023 08:42
Министерство финансов России не планирует повышать ставку по льготным ипотечным программам после внепланового повышения ключевой ставки 15 августа.
По данным ведомства, ставку по льготным ипотечным программам сохранят на уровне 8%.
Эксперты оценили увеличение затрат на субсидирование льготных ипотечных программ в сумму около 72 млрд рублей. По их мнению, ставка по льготной ипотеке может быть повышена в 2024 году, но более вероятен вариант отмены предложения с господдержкой, пишут «Известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%. Регулятор подчеркнул, что это решение «принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности». Оно связано с ростом годовой инфляции.