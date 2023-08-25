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Минфин сохранит ставку по льготной ипотеке на уровне 8%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minfin-sohranit-stavku-po-lgotnoj-ipoteke-na-urovne-8
Минфин сохранит ставку по льготной ипотеке на уровне 8%
Фото пресс-службы Правительства РФ

Министерство финансов России не планирует повышать ставку по льготным ипотечным программам после внепланового повышения ключевой ставки 15 августа.

По данным ведомства, ставку по льготным ипотечным программам сохранят на уровне 8%.

Эксперты оценили увеличение затрат на субсидирование льготных ипотечных программ в сумму около 72 млрд рублей. По их мнению, ставка по льготной ипотеке может быть повышена в 2024 году, но более вероятен вариант отмены предложения с господдержкой, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%.  Регулятор подчеркнул, что это решение «принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности». Оно связано с ростом годовой инфляции.

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