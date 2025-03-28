Минфин предложил продлить срок лицензий на продажу алкоголя бизнесу из Анапы

Согласно инициативе федерального ведомства, срок действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, пострадавшего от разлива мазута в Керченском проливе, могут автоматически продлить на год.

Увеличить срок действия лицензии смогут предприниматели Анапы и Темрюкского района. Решение коснется и объектов общественного питания. Бизнес также сможет вернуть госпошлину за продление срока действия лицензии, истекающей в 2025 году.

Проект документа размещен для общественного обсуждения. В случае его принятия, сведения о продлении сроков будут внесены в государственный реестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу, сообщает пресс-служба Минфина России.

Читайте также: Кондратьев рассказал о поддержке бизнеса, пострадавшего от ЧС с разливом мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что предприниматели Анапы и Темрюкского района, получившие финансовый ущерб в результате недавнего разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, получили уже более 5 млн рублей поддержки из регионального бюджета.

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