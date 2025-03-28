Кондратьев рассказал о поддержке бизнеса, пострадавшего от ЧС с разливом мазута

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что предприниматели Анапы и Темрюкского района, получившие финансовый ущерб в результате недавнего разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, получили уже более 5 млн рублей поддержки из регионального бюджета.

Для поддержки пострадавшего бизнеса запустили специальную программу в региональном Фонде микрофинансирования.

«По программе представители бизнеса уже получили более 5 млн рублей. В работе еще 16 заявок на общую сумму свыше 60 млн рублей. Новый микрозайм, наряду со смягчением условий по существующим программам, позволит стабилизировать деятельность предпринимателей и сохранить рабочие места», — рассказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, полученные средства бизнес может направить на выплату заработной платы, аренды и коммунальных услуг, строительство, ремонт и реконструкцию нежилых помещений, зданий и сооружений, а также другие операционные расходы.

Так, предприниматели из Анапы, у которых произошло снижение выручки на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, могут получить микрозайм «Специальный Анапа». Его сумма составляет от 100 тыс. до 5 млн рублей. Средства выдают на срок до 3 лет по ставке 2% годовых.

Также для бизнесменов из Анапы и Темрюкского района пересмотрели условия действующих программ. Ставка по займу «Отельер» снижена до 3,25% годовых для категории благоустройство, введена отсрочка по оплате основного долга на 9 месяцев, а по займу «Специальный (ЧС)» — на 12 месяцев. Реструктуризация уже предоставлена по нескольким выплатам на сумму 15 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края предлагает предпринимателям 21 вид займов. Подробнее ознакомиться с продуктами Фонда и условиями их предоставления можно на сайте и по телефону 8(861) 298-08-08.

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