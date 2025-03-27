Сроки уплаты налогов для пострадавшего от ЧС бизнеса в Анапе могут продлить

Отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для предпринимателей из Анапы и Темрюкского района могут продлить до 25 декабря 2025 года.

Соответствующий проект постановления внес на рассмотрение в Правительство России федеральный Минфин. Так, предприниматели могут получить отсрочку по налогу на имущество организаций, земельному налогу, авансовым платежам и страховым взносам, установленным НК РФ и Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Ожидается, что такое решение позволит бизнесу высвободить оборотные средства. Отсрочку смогут получить животноводы, отельеры, туристические агентства и туроператоры, детские лагеря, санатории, музеи.

Список организаций, соответствующих критериям, будет сформирован администрацией Краснодарского края и направлен в региональное УФНС и уполномоченный орган страховщика, сообщает пресс-служба Минфина России.

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