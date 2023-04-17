Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Минэкономразвития ожидает роста ВВП в России в 2026 году на 2,8%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minekonomrazvitiya-ozhidaet-rosta-vvp-v-rossii-v-2026-godu-na-2-8
Минэкономразвития ожидает роста ВВП в России в 2026 году на 2,8%
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Согласно прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации показатель валового внутреннего продукта страны в 2026 году будет расти на 2,8%.

В текущем году ожидается лишь предположительный рост ВВП на 1,2%. Максим Решетников, руководитель ведомства, указывает, что восстановление потребительского спроса в стране будет основным фактором роста этого показателя. Он отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, сообщает «РБК».

Читайте также: к концу апреля инфляция снизится до 3%, сообщил Владимир Путин.

Статьи
Чем опасны наушники и как не оглохнуть раньше времени?
Чем опасны наушники и как не оглохнуть раньше времени?
Зачем дома кактус: во что верят люди
Зачем дома кактус: во что верят люди
Можно ли умереть от похмелья: возможные причины
Можно ли умереть от похмелья: возможные причины
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Отопительный сезон завершается в Краснодаре
  3. Закормили до смерти: мертвых карпов обнаружили в пруду парка Фрунзе в Новороссийске
  4. Концерт группы Shortparis отменили в Краснодаре
  5. В Краснодарском крае стартовало голосование по выбору зеленых зон для благоустройства
  6. В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях