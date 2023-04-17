Минэкономразвития ожидает роста ВВП в России в 2026 году на 2,8%

Согласно прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации показатель валового внутреннего продукта страны в 2026 году будет расти на 2,8%.

В текущем году ожидается лишь предположительный рост ВВП на 1,2%. Максим Решетников, руководитель ведомства, указывает, что восстановление потребительского спроса в стране будет основным фактором роста этого показателя. Он отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, сообщает «РБК».

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