Минэкономразвития ожидает роста ВВП в России в 2026 году на 2,8%
Экономика
17.04.2023 11:16
Согласно прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации показатель валового внутреннего продукта страны в 2026 году будет расти на 2,8%.
В текущем году ожидается лишь предположительный рост ВВП на 1,2%. Максим Решетников, руководитель ведомства, указывает, что восстановление потребительского спроса в стране будет основным фактором роста этого показателя. Он отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, сообщает «РБК».
Читайте также: к концу апреля инфляция снизится до 3%, сообщил Владимир Путин.
Популярные новости
- Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
- Отопительный сезон завершается в Краснодаре
- Закормили до смерти: мертвых карпов обнаружили в пруду парка Фрунзе в Новороссийске
- Концерт группы Shortparis отменили в Краснодаре
- В Краснодарском крае стартовало голосование по выбору зеленых зон для благоустройства
- В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР