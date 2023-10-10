Минэкономики РФ: в сельском хозяйстве ожидается снижение спроса на кадры

Потребность в работниках в сельском хозяйстве, торговле, страховании, недвижимости и финансах снизится в России к 2030 году, считают в министерстве экономического развития.

Совокупное снижения спроса на труд в указанных отраслях оценили в 720 тыс. человек. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что до 2030 года спрос на рабочую силу будет увеличиваться — кадровая потребность составит 73,6 млн человек. Однако Минэкономики оценивает потребность в кадрах только на уровне 73,1 млн человек.

Согласно прогнозу ведомства, спрос снизится на занятых в сельском хозяйстве — на 300 тыс. человек с 4,5 млн, в торговле — на 200 тыс. с 1,3 млн, в финансовой и страховой деятельности, а также сфере недвижимости — на 100 тыс. с 1,3 млн и 1,9 млн соответственно.

Снижение в сельском хозяйстве связано с наращиванием производительности труда, отметили в Минтруде.

«Это увеличение производительности сопряжено со снижением объема низкоквалифицированного труда, который, как правило, связан с привлечением иностранной рабочей силы», — уточнили в ведомстве.

Эксперты считают, что сокращения спроса на труд в сельском хозяйстве не будет, даже на фоне механизации и автоматизации процессов: чем больше объемы сельхозпродукции, тем выше потребность в работниках.

В торговле, финансах и страховой деятельности, а также операциях с недвижимостью снижение потребности в кадрах связывают с развитием электронных сервисов.

Увеличение спроса на кадры Минэкономразвития прогнозирует в обрабатывающих производствах, здравоохранении, транспортировке и хранении, научной деятельности и сфере информационных технологий и связи, сообщает РБК.

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