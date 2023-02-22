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Милонов призвал увольнять госслужащих за слишком долгий отдых за границей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/milonov-prizval-uvolnyat-gossluzhashhih-za-slishkom-dolgij-otdyh-za-granitsej
Милонов призвал увольнять госслужащих за слишком долгий отдых за границей
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать должностей госслужащих, которые находятся за рубежом более трех месяцев без уважительной причины. Обращение парламентарий направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Милонов назвал недопустимым при нынешней обстановке нахождение российского государственного служащего на территории государства — члена НАТО. По его мнению, любой российский чиновник будет целью местных спецслужб для вербовки или ареста.

«Это и сами депутаты, их помощники, сотрудники аппарата политических партий, партийные функционеры. Все, кто влияет на политическую составляющую в стране, как бы это ни было странно, должны находиться в стране. Нам не нужны партийцы, которые работают из Швейцарии или Германии непонятно в чьих интересах», — заявил депутат.

В обращении парламентарий предложил рассмотреть внесение изменений в законодательство, чтобы увольнять госслужащих России за нахождение за границей более трех месяцев «без уважительной причины или служебной необходимости», сообщает RT.

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