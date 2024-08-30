«Миллион на ипотеку» получили 577 педагогов, медиков и соцработников на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях рассказал о реализации программы «Миллион на ипотеку» на примере семьи молодого педагога из Ейска Ксении Кочерещенко.

На поддержку в 1 млн рублей могут претендовать специалисты, у которых на одного члена семьи приходится менее 18 кв. м либо вовсе нет собственного жилья.

«Ксения Кочерещенко из Ейска всегда мечтала учить детей. Окончила колледж и вернулась в родную школу в новой роли — преподавателем начальных классов. Этим летом по краевой программе получила 1 млн рублей на ипотечный взнос. Теперь Ксения, ее муж Георгий и дочь Валерия живут в своей квартире у моря, как и мечтали», — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Программа поддержки учителей школ, соцработников и медиков действует в регионе с 2022 года. В этом году на нее предусмотрели 900 млн рублей.

«Уже 577 специалистов получили сертификат на выплату — 313 педагогов, 92 врача и 172 работника социальной сферы. 170 человек из них освоили средства», — отметил губернатор.

Кроме того, глава Кубани уточнил, что в список претендентов на получение материальной помощи также включили воспитателей детских садов.

Программа «Миллион на ипотеку» призвана помочь решить вопрос с нехваткой кадров в социальной сфере региона. За три года ее действия субсидию предоставили более 1,9 тыс. человек. Получившие такую поддержку специалисты должны отработать пять лет в бюджетных учреждениях Кубани по профессии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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