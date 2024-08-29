Компенсации учителям по ипотеке хотят увеличить до 25 тыс. рублей в Краснодаре

Об этом сообщил глава кубанской столицы Евгений Наумов на городском педсовете.

В Краснодаре работают 15 тыс. учителей. Со 2 сентября в школы придут еще 125 молодых педагогов. В Краснодаре для них действуют меры поддержки. Одна из основных — компенсация на оплату ипотеки.

«Компенсацию по оплате ипотеки уже оформили больше 500 специалистов. Сейчас ежемесячная выплата составляет 20 тыс. рублей, но будем ее индексировать. Рассматриваем увеличение на 5 тыс. рублей», — сказал Евгений Наумов.

Для привлечения педагогов в городе проводят ярмарки вакансий, увеличивают количество профильных педагогических классов. В них будут обучаться 2,5 тыс. школьников. В этом году в Краснодаре создали самое высокое в стране число мест на целевое обучение по педагогическим специальностям — более 500.

В этом году учеников примут 115 зданий в 99 муниципальных школа. Также новый учебный год начнется в 184 детсадах и 27 организациях допобразования, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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