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Микроавтобус сбил перебегавшего дорогу 21-летнего парня в Крымском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mikroavtobus-sbil-perebegavshego-dorogu-21-letnego-parnya-v-krymskom-rajone
Микроавтобус сбил перебегавшего дорогу 21-летнего парня в Крымском районе
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 18 февраля 2024 года около 19:00 в районе 3-го километра трассы Крымск — Джигинка.

По предварительным данным, 54-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Fiat Ducato и сбил 21-летнего парня, который переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. На одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы. В результате ДТП пешеход получил травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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