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Михаил Шеремет: Азовское море официально стало внутренним морем России

Политика
01.10.2022 10:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/mihail-sheremet-azovskoe-more-ofitsialno-stalo-vnutrennim-morem-rossii
Михаил Шеремет: Азовское море официально стало внутренним морем России
Михаил Шеремет: Азовское море официально стало внутренним морем России

После вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ Азовское море стало исключительно внутренним морем России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По словам парламентария, это положит конец планам Украины устроить провокации в азовском регионе, а НАТО — разместить там свою военно-морскую базу.

«Россия возвращает себе то, что некогда исторически принадлежало ей по праву», — цитирует депутата РИА «Новости»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», референдумы по вхождению в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Проголосовавшие избиратели почти единогласно поддержали вхождение территорий в состав РФ. После чего Владимир Путин и главы территорий подписали договоры о вхождении в состав РФ.

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