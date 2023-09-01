Михаил Мишустин поздравил Вениамина Кондратьева с днем рождения

Председатель правительства России направил телеграмму главе Кубани Вениамину Кондратьеву, который 1 сентября отмечает свое 53-летие.

«В Краснодарском крае вас знают и уважают как компетентного руководителя, который немало сделал для современного развития региона, улучшения жизни людей. Уверен, что присущие вам инициативность, целеустремленность, ответственность и впредь будут залогом процветания Краснодарского края», — говорится в телеграмме председателя правительства России.

Михаил Мишустин отметил успешную работу Вениамина Кондратьева в сфере привлечения инвестиций в ключевые отрасли экономики региона, инициативные проекты по поддержке МСП и активную деятельность для развития АПК, жилищно-коммунальной, транспортной и туристической инфраструктуры, наращивание объемов промышленного производства.

С днем рождения Вениамина Кондратьева также поздравили зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители министерств и ведомств, политических и общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.