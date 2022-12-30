Михаил Мишустин подарил ребенку из Краснодарского края теннисный стол

Премьер-министр России в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 10-летнего Рамина Павленко. Он привез мальчику теннисный стол, который был загадан в новогодней открытке.

После того, как Рамин получил подарок, стол сразу опробовали и сыграли одну партию в теннис.

«Это теннисный стол тебе и всей твоей семье, чтобы ты смог играть. Он всепогодный, его дождик не разобьет. Это ракетка китайского чемпиона мира Фань Чжэньдуна. Говорят, что она очень хорошая», — сказал Михаил Мишустин.

Мальчик также увлекается дартсом и плаванием, завоевывал золотые медали в соревнованиях.

Михаил Мишустин подарил подарки и семье мальчика. Брат Рамина Артем получил набор витражных красок. Он увлекается рисованием и отправляет свои рисунки участникам СВО. Сестре Иване подарил электронную книгу, а Анастасии — набор для бисероплетения, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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