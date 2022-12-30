Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Михаил Мишустин подарил ребенку из Краснодарского края теннисный стол

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mihail-mishustin-podaril-rebenku-iz-krasnodarskogo-kraya-tennisnyj-stol
Видео пресс-службы Правительства РФ

Премьер-министр России в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 10-летнего Рамина Павленко. Он привез мальчику теннисный стол, который был загадан в новогодней открытке.

После того, как Рамин получил подарок, стол сразу опробовали и сыграли одну партию в теннис.

«Это теннисный стол тебе и всей твоей семье, чтобы ты смог играть. Он всепогодный, его дождик не разобьет. Это ракетка китайского чемпиона мира Фань Чжэньдуна. Говорят, что она очень хорошая», — сказал Михаил Мишустин.

Мальчик также увлекается дартсом и плаванием, завоевывал золотые медали в соревнованиях.

Михаил Мишустин подарил подарки и семье мальчика. Брат Рамина Артем получил набор витражных красок. Он увлекается рисованием и отправляет свои рисунки участникам СВО. Сестре Иване подарил электронную книгу, а Анастасии — набор для бисероплетения, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: глава Мордовии подарил девочке из Краснодара самокат в рамках акции «Елка желаний». Глава республики открыл шарик с мечтой дошкольницы на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в Москве. Девочке передали подарок 29 декабря.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
  4. Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
  5. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
  6. Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях