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Глава Мордовии подарил девочке из Краснодара самокат в рамках акции «Елка желаний»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-mordovii-podaril-devochke-iz-krasnodara-samokat-v-ramkah-aktsii-elka-zhelanij
Глава Мордовии подарил девочке из Краснодара самокат в рамках акции «Елка желаний»
Глава Мордовии подарил девочке из Краснодара самокат в рамках акции «Елка желаний»

Желание 5-летней Елизаветы из Краснодара исполнил глава Мордовии Артем Здунов.

Глава республики открыл шарик с мечтой дошкольницы на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в Москве. Девочке передали подарок 29 декабря.

«Меня переполняют эмоции. Это очень трогательная акция — она делает нас добрее, а детям дарит положительные эмоции. Приятно, что мой ребенок поверил, что под Новый год чудеса случаются», — сказала мама девочки Александра.

Благотворительная акция «Елка желаний» будет проходить по всей России до 28 февраля. Перед Новым годом исполняют мечты детей, нуждающихся в поддержке. Принять участие в акции могут дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малообеспеченных семей, зарегистрированные на территории новых регионов РФ и из семей, где родители получили инвалидность первой группы, пропали без вести или погибли в ходе спецоперации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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