Мишустин подарит теннисный стол 10-летнему мальчику из Краснодарского края

Премьер-министр России Михаил Мишустин 26 декабря принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Он снял с елки «шар» с пожеланием 10-летнего Рамина Павленко из Краснодарского края. Мальчик указал, что мечтает получить на Новый год теннисный стол.

«Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе и теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем, и твое желание исполнится», — сказал Мишустин.

Акцию «Елка желаний» проводят, чтобы помочь детям и пожилым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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