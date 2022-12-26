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Мишустин подарит теннисный стол 10-летнему мальчику из Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mishustin-podarit-tennisnyj-stol-malchiku-iz-krasnodarskogo-kraya
Видео пресс-службы Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин 26 декабря принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Он снял с елки «шар» с пожеланием 10-летнего Рамина Павленко из Краснодарского края. Мальчик указал, что мечтает получить на Новый год теннисный стол.

«Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе и теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем, и твое желание исполнится», — сказал Мишустин.

Акцию «Елка желаний» проводят, чтобы помочь детям и пожилым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Читайте также: Вениамин Кондратьев 22 декабря принял участие в акции «Елка желаний». Губернатор уточнил, что в рамках «Елки желаний» купит подарки к Новому году двум ребятам из Краснодарского края и девочке из ДНР. Михаил мечтает о конструкторе, Олег — о железной дороге, а Виктория попросила спортивную толстовку.

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