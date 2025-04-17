Мигранта-наркодилера будут судить за попытку сбыть 13 кг синтетики в Сочи

Прокуратура Лазаревского района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего иностранного гражданина, которого обвиняют в покушении на сбыт 13 кг синтетических наркотиков.

По версии следствия, в сентябре 2024 года иностранец вступил в ОПГ. Соучастники передали ему партию эфедрона весом более 13 кг и поручили распространить через закладки. Злоумышленник привез «синтетику» в Сочи и до января этого года сделал 15 оптовых закладок на территории Лазаревского района. Продать закладки дилер не смог, так как его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.

Уголовное дело в отношении других участников ОПГ расследуют отдельно, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани будут судить наркосбытчиков, получавших метадон в коробках с обувью. По данным следствия, с апреля по май 2024 года мужчина и женщина получали наркотики в посылках с обувью рейсовым автобусом из Москвы и распространяли их через закладки в Краснодаре.

Часть запрещенных веществ наркоторговцы хранили в съемной квартире в микрорайоне Гидростроителей. У злоумышленников изъяли мефедрон, метадон, производное эфедрона, ацетилкодеин, героин, МДМА, трамадол общим весом более 330 г.

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