Мигрант из Армении украл 488 тыс. рублей у краснодарки во время завтрака в кафе

Преступник находился в России незаконно. Его удалось задержать по горячим следам.

Местная жительница обратилась за помощью в полицию и сообщила, что во время завтрака в одно из кафе в центре Краснодара ее знакомый попросил телефон для звонка, а затем скрылся. После этого с ее банковской карты списались 488 тыс. рублей.

Правоохранители в короткий срок установили личность и местонахождение преступника. Им оказался 36-летний гражданин Армении. Его задержали на одной из улиц краевого центра и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мигрант перевел себе деньги новой знакомой через мобильное приложение, а телефон потом сдал в ломбард.

На задержанного гражданина Армении завели уголовное дело о краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Мигранта заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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