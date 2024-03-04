МИД РФ вызвал посла ФРГ из-за записи разговора об атаке на Крымский мост

Посла Германии Александра Ламбсдорффа 4 марта вызвали в Министерство иностранных дел России.

Скорее всего вызов посла связан с недавно опубликованной в соцсетях записью секретного разговора немецких офицеров о потенциальной атаке крылатыми ракетами немецкого производства на Крымский мост ― но это точно неизвестно, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали атаку на Крымский мост. Маргарита Симоньян 1 марта рассказала о переданной ей аудиозаписи с разговорами высокопоставленных немецких военных. В записи, в частности, имеется обсуждение атаки на Крымский мост. Также она сообщила, что немецкие военные обсуждают варианты сокрытия своего участия в планируемой диверсии.