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МИД РФ вызвал посла ФРГ из-за записи разговора об атаке на Крымский мост

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mid-rf-vyzval-posla-frg-iz-za-zapisi-razgovora-ob-atake-na-krymskij-most
МИД РФ вызвал посла ФРГ из-за записи разговора об атаке на Крымский мост
МИД РФ вызвал посла ФРГ из-за записи разговора об атаке на Крымский мост

Посла Германии Александра Ламбсдорффа 4 марта вызвали в Министерство иностранных дел России.

Скорее всего вызов посла связан с недавно опубликованной в соцсетях записью секретного разговора  немецких офицеров о потенциальной атаке крылатыми ракетами немецкого производства на Крымский мост ― но это точно неизвестно, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали атаку на Крымский мост. Маргарита Симоньян 1 марта рассказала о переданной ей аудиозаписи с разговорами высокопоставленных немецких военных. В записи, в частности, имеется обсуждение атаки на Крымский мост. Также она сообщила, что немецкие военные обсуждают варианты сокрытия своего участия в планируемой диверсии.

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