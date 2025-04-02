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Microsoft закрыл филиалы и подразделения в Краснодаре и еще 12 городах России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/microsoft-zakryl-filialy-i-podrazdeleniya-v-krasnodare-i-eshhe-12-gorodah-rossii
Microsoft закрыл филиалы и подразделения в Краснодаре и еще 12 городах России
Фото efes, pixabay.com

С декабря 2024 года по январь 2025 года корпорация Microsoft закрыла свои филиалы и обособленные подразделения в 13 российских городах. Причины закрытия неизвестны

Сообщается, что закрылись восемь филиалов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Они были закрыты в декабре прошлого года. А также в январе текущего года закрылись пять подразделений в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле.

ООО «Майкрософт рус» за 2024 год, согласно ФНС, показала 174,1 млн рублей чистой прибыли. Годом ранее чистая прибыль составила 125,3 млн рублей, сообщает ТАСС.

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