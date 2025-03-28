Южнокорейские компании LG, Samsung и Hyundai могут вернуться в Россию

По данным зарубежных СМИ, крупные корейские компании рассматривают возможности для возобновления деятельности на российском рынке.

Как пишет издание «Korea Times» со ссылкой на представителей отрасли, в последнее время LG Electronics частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве. Руководство компании заявило о том, что внимательно следят за ситуацией, так как рассматривают возможность возобновить работу после снятия санкций.

В Hyundai Motor Group также изучают возможность возврата на российский рынок. Hyundai Motor и Kia были ведущими импортерами автомобилей в 2021 году, но группа продала свой завод в Санкт-Петербурге в декабре 2023 года за 10 тыс. рублей (120 долларов) с условием выкупа завода в течение двух лет. Оба производителя должна принять решение о возобновлении работы своего российского завода до конца этого года. Официальный представитель Hyundai Motor Group заявил: «Решение не принято, компания внимательно следит за развитием ситуации».

Компания Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления бизнеса в РФ. У Samsung был завод в Калуге по производству телевизоров, мониторов и стиральных, работу которого приостановили в 2022 году. Сообщается, что компания поддерживала свои торговые точки в России за счет параллельного импорта, но не производила продукцию в России. Некоторые свои производственные линии Samsung сдали в аренду местным компаниям.

Издание также пишет о том, что южнокорейские производители электроники и техники сталкиваются с трудностями в вопросе возвращения в РФ, так их китайские конкуренты увеличили свою долю на рынке.

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