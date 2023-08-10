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Microsoft с осени перестанет продлевать лицензии для российских компаний

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/microsoft-s-oseni-perestanet-prodlevat-litsenzii-dlya-rossijskih-kompanij
Microsoft с осени перестанет продлевать лицензии для российских компаний
Фото freepik.com

Об этом 10 августа сообщил источник, получивший информацию от технической поддержки американской IT-корпорации.

Ожидается, что уже с 30 сентября Microsoft перестанет продлевать лицензии для корпоративных клиентов из России. Это связано с тем, что компания не может принимать платежи за оплату услуг от российских пользователей банковскими переводами.

По словам экспертов, компании, у которых подписка на продукты Microsoft оплачена на срок после 30 сентября, все будет работать в обычном режиме. Однако они не смогут ее продлить уже с октября, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Microsoft заблокировала обновления Windows 11 для российских пользователей еще прошлой осенью. При попытке загрузить и установить обновление ОС предлагает перейти на официальный сайт компании. Однако там при попытке скачать программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера и скачивания не происходит.

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