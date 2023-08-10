Microsoft с осени перестанет продлевать лицензии для российских компаний

Об этом 10 августа сообщил источник, получивший информацию от технической поддержки американской IT-корпорации.

Ожидается, что уже с 30 сентября Microsoft перестанет продлевать лицензии для корпоративных клиентов из России. Это связано с тем, что компания не может принимать платежи за оплату услуг от российских пользователей банковскими переводами.

По словам экспертов, компании, у которых подписка на продукты Microsoft оплачена на срок после 30 сентября, все будет работать в обычном режиме. Однако они не смогут ее продлить уже с октября, сообщает РИА «Новости».

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