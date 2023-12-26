МФЦ Краснодарского края опубликовали график работы в новогодние праздники

Последний рабочий день всех многофункциональных края — 29 декабря.

С 30 декабря по 8 января начинаются выходные и праздничные дни. С 9 января все офисы и ТОСП продолжают работу в штатном режиме по стандартному графику работы. Его можно посмотреть на Едином портале.

«Просим учитывать данную информацию при планировании визита в многофункциональные центры края», — сообщает пресс-служба МФЦ Краснодарского края.

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