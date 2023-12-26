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МФЦ Краснодарского края опубликовали график работы в новогодние праздники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mfts-krasnodarskogo-kraya-opublikovali-grafik-raboty-v-novogodnie-prazdniki
МФЦ Краснодарского края опубликовали график работы в новогодние праздники
Фото t.me/mfc_krasnodarskiykray

Последний рабочий день всех многофункциональных края — 29 декабря.

С 30 декабря по 8 января начинаются выходные и праздничные дни. С 9 января все офисы и ТОСП продолжают работу в штатном режиме по стандартному графику работы. Его можно посмотреть на Едином портале.

«Просим учитывать данную информацию при планировании визита в многофункциональные центры края», — сообщает пресс-служба МФЦ Краснодарского края.

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