МФЦ Краснодарского края опубликовали график работы в новогодние праздники
Общество
26.12.2023 19:19
Последний рабочий день всех многофункциональных края — 29 декабря.
С 30 декабря по 8 января начинаются выходные и праздничные дни. С 9 января все офисы и ТОСП продолжают работу в штатном режиме по стандартному графику работы. Его можно посмотреть на Едином портале.
«Просим учитывать данную информацию при планировании визита в многофункциональные центры края», — сообщает пресс-служба МФЦ Краснодарского края.
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