График работы Японского сада в новогодние каникулы опубликовали в Краснодаре

Сад будет работать с 8:00 до 18:00 — 31 декабря. QR-код можно получить до 16:30.

Японский сад 1 января начнет работу в 11:00 и закончит в 23:30. Уже 2 января он откроется в 8:00 и до 23:30. Затем сад будет работать по зимнему режиму. В будни — с 7:30 до 23:30, в выходные — с 7:00 до 23:30, сообщает «Японский сад Краснодар» в Telegram.

Читайте также: в парке «Краснодар» появилась новая локация — «Солнечная система».