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График работы Японского сада в новогодние каникулы опубликовали в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/grafik-raboty-yaponskogo-sada-v-novogodnie-kanikuly-opublikovali-v-krasnodare
График работы Японского сада в новогодние каникулы опубликовали в Краснодаре
Фото t.me/japangardenkrd

Сад будет работать с 8:00 до 18:00 — 31 декабря. QR-код можно получить до 16:30.

Японский сад 1 января начнет работу в 11:00 и закончит в 23:30. Уже 2 января он откроется в 8:00 и до 23:30. Затем сад будет работать по зимнему режиму. В будни — с 7:30 до 23:30, в выходные — с 7:00 до 23:30, сообщает «Японский сад Краснодар» в Telegram.

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