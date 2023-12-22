Межведомственное совещание провели правоохранители в Краснодаре

Совещание прошло в Следственном управлении СКР по краю под председательством руководителя ведомства Андрея Маслова. На нем обсудили результаты расследования и оперативных мероприятий по уголовным делам о преступлениях, совершенных на Кубани.

Расследование преступлений прошлых лет — одна из приоритетных задач для ведомства, отметил Маслов. Благодаря этому таких правонарушений становится меньше, растут количественные и качественные показатели расследования, а также свелась в лучшую сторону криминогенная обстановка в регионе. Так, с начала года раскрываемость убийств составила свыше 99%, а раскрываемость причинения здоровью тяжкого вреда, повлекшее смерть — 100%. В суд направили 143 преступлений прошлых лет.

Тем не менее работа не должна прекращаться. По словам Маслова, она должна быть поступательной и системной. Сейчас в территориальных следственных отделах работают специальные аналитические группы, занимающиеся расследованием преступлений прошлых лет. Также он отметил успешную работу следователей-криминалистов.

Кроме того, на совещание обсудили уголовные дела об убийствах и безвестном исчезновении людей в регионе. Участники отметили, что в таких случаях важна работа консультантов-наставников следственного управления среди ветеранов органов следствия и МВД, ранее расследовавших такие преступления.

В завершение мероприятия Маслов поблагодарил участников совещания за конструктивную работу и призвал и дальше активно и эффективно сотрудничать. По его словам, вопросы раскрытия и расследования преступлений прошлых лет в Следственном управлении СКР по краю находятся под постоянном контролем, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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