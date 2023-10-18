Межевой план скандального «Замка Ахеджака» готовят в Краснодаре

Уже утвердили схему участка на кадастровом плане, который объединили из трех разных.

Сейчас проводится подготовка межевого плана земельного участка на Затоне, на котором расположен «Замок Ахеджака». Когда работу с межевым планом завершат, участок с недостроем поставят на кадастровый учет.

Территорию планируют передать в муниципальную собственность — МБУК «Парки культуры и отдыха Краснодара», сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд в Краснодаре снова отказал Луизе Ахеджак в компенсации в 304 млн рублей за передачу усадьбы на Затоне.