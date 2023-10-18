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Межевой план скандального «Замка Ахеджака» готовят в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhevoj-plan-skandalnogo-zamka-ahedzhaka-gotovyat-v-krasnodare
Межевой план скандального «Замка Ахеджака» готовят в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Уже утвердили схему участка на кадастровом плане, который объединили из трех разных.

Сейчас проводится подготовка межевого плана земельного участка на Затоне, на котором расположен «Замок Ахеджака». Когда работу с межевым планом завершат, участок с недостроем поставят на кадастровый учет.

Территорию планируют передать в муниципальную собственность — МБУК «Парки культуры и отдыха Краснодара», сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд в Краснодаре снова отказал Луизе Ахеджак в компенсации в 304 млн рублей за передачу усадьбы на Затоне.

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