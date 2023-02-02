Международный валютный фонд спрогнозировал рост экономики РФ вместо упадка в 2023 году

Обновленный прогноз по состоянию мировой экономики и экономики отдельных государств на 2023 и 2024 годы опубликовал Международный валютный фонд.

Если в предыдущем прогнозе МВФ говорил о падении российской экономики на 2,3%, то в новом прогнозируется рост на 0,3% в текущем году, а в 2024 — на 2,1%.

В то же время в прогнозе Всемирного банка аналитики заявляют о спаде российской экономики в этом году на 3,3%. В 2024 прогнозируют рост на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта», пишет РБК.

За комментарием о разночтении мировых организаций и перспективах развития или спада экономики страны и, в частности, Краснодарского края интернет-портал «Кубань 24» обратился к заместителю председателя ЗСК, главе комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николаю Петропавловскому.

«Мы в полной мере разделяем все проблемы и сложности, с которыми сталкивается Россия в контексте происходящих событий, но опасений экономического спада нет никаких. Для меня показателем экономической активности в Краснодарском крае стало объявление, которое я увидел на растяжке в Апшеронском районе: «Требуются бетонщики! Зарплата — от 90 тыс. рублей». Этого достаточно, чтобы понять необоснованность разговоров о каком-то вероятном падении экономики», — отметил Николай Петропавловский.

Вице-спикер ЗСК подчеркнул, что в Краснодарском крае ежегодно фиксируется рост числа отдыхающих. Так, в прошедшие новогодние праздники в отдельных курортных городах не было свободных мест. При том, что на Кубани открыт только один аэропорт, и это было главным аргументом скептиков, добавил Петропавловский.

«Не так давно губернатор Кубани рассказал о реализации 39 инвестпроектов по строительству гостиниц и отелей на сумму 290 млрд рублей. Это является самым высоким показателем по темпам строительства таких объектов за последние годы. Это колоссальное количество новых рабочих мест. Вопреки рассказам о том, что есть трудности с удобрениями, семенным материалом, в Краснодарском крае в 2022 году собран рекордный урожай пшеницы — 10 млн 700 тыс. т. Это даже самых злых скептиков остановило от едких комментариев. Развиваются плодоводство, виноградарство, виноделие такими темпами, которых не было никогда. Не говоря уже об огромном числе инвестиционных проектов в промышленности, туристско-рекреационном комплексе, сельском хозяйстве и других сферах. Между Армавиром и Новокубанском проектируется и строится первый в России государственный инвестиционный парк — более 100 га, где благодаря частным инвестициям будут строиться одновременно полтора десятка заводов», — рассказал парламентарий.

Некоторыми другими индикаторами стабильности и развития Петропавловский назвал строительство жилья, соцобъектов, снижение уровня безработицы.

«Если экономика находится в стагнации, деньги начинают экономить, в том числе на спортзалах, больницах, а у нас идет рост по всем этим статьям. Малый и средний бизнес России тоже очень быстро ориентируется, перестраивает логистические цепочки. Ведь на полках ничего не пропало, те же смартфоны американские в Краснодаре продаются. Даже западные эксперты уже пишут, что их санкции — это выстрел себе в ногу. Мы же всегда будем развиваться вопреки злой воле наших недругов», — заключил вице-спикер Законодательного Собрания края.

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