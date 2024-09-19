Международный фестиваль «Театральная гавань» пройдет на Кубани

Фестиваль пройдет на театральных сценах Новороссийска, Кабардинки и Геленджика с 20 по 29 сентября.

Участие в «Театральной гавани» примут 16 театров из 11 регионов России, а также Азербайджана и Норвегии.

«Завтра стартует уникальное культурное событие. «Театральная гавань» – единственный постоянно действующий международный театральный фестиваль на юге России. Впервые он прошел в крае в 2018 году, и в этом году Новороссийск принимает его в шестой раз», — написала вице-губернатор Кубани Анна Минькова в Telegram.

Подробную афишу фестиваля можно посмотреть на сайте.

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