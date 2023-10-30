Международный день Черного моря отпразднуют 31 октября в Сочи

Торжественные мероприятия пройдут во всех районах города.

Гостей ждут концерты, викторины, акции по защите окружающей среды, выставки, художественные и танцевальные мастер-классы, а также спортивные состязания. Мероприятия организуют на пляже «Маяк» в Центральном районе, пляже «Чайка» в Адлерском, пляже «Цирк» в Хостинском, а также на набережной Лазаревского района и улице Калараша.

Заместитель главы курорта Елена Канюк отметила, что праздничная программа предусмотрена для гостей всей всех возрастов.

«Также пройдут экологические субботники по уборке береговой полосы. В них примут участие сотрудники районных администраций и сочинская молодежь», — добавила замглавы Сочи.

Международный день Черного моря отмечают с 1996 года. В рамках праздника ежегодно организуют экологические акции, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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