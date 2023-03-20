Международный аэропорт Сочи улучшит работу службы спецтранспорта с помощью нацпроекта

Договор между министерством экономики Краснодарского края и холдингом «Аэродинамика» подписали в 2022 году в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

«Все аэропорты Краснодарского края стали участниками нацпроекта. На Сочи возложена большая задача, при этом виден высокий уровень культуры производства и организации всех процессов. Компания уже 13 лет реализовывает бережливые технологии, улучшает производственную систему и оказывает экспертное сопровождение краевого конкурса «Путь к совершенству», который проводится в рамках нацпроекта. Уверен, что слаженная работа экспертов Регионального центра компетенций и специалистов аэропорта даст дополнительные компетенции и возможность обменяться опытом при осуществлении проекта», ― сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Самый большой авиационный хаб на Юге России будет работать над повышением эффективности службы специального транспорта аэропорта. Опыт аэропорта Сочи спроецируют на другие воздушные гавани региона.

«Система «Бережливое производство» внедрена в группу компаний «Аэродинамика» с 2010 года. Прежде всего работа стартовала с открытия эталонных участков с плавным вовлечением всего персонала в процесс перманентного развития, после началась стандартизация процессов и осуществление проектов с переложением опыта на другие аэропорты. Главная цель стоит в повышении эффективности работы специального транспорта, так как своевременность сроков вылета и комфорт пассажиров зависит именно от этого. Предполетная подготовка — это комплексная работа, она обязана быть действенной и не нести убытков. Бережливые технологии оптимизируют этот процесс», ― рассказал генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин.

«Аэродинамика» управляет аэропортами в Сочи, Анапе и Краснодаре. Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова – самый большой узел международных и местных авиалиний в Южном федеральном округе. Этот аэропорт обслуживает около 13 млн человек ежегодно, занимая пятое место в России по пассажирскому потоку после Домодедово, Шереметьево, Внуково и Пулково.

Только пять наиболее приоритетных отраслей экономики имеют возможность стать участникам нацпроекта «Производительность труда»: строительство, торговля, транспорт, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. На 2023 год в национальном проекте участвуют более 230 предприятий Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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