Международный аэропорт Сочи отметил 80-летие

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова — один из крупнейших транспортных узлов юга России отметил 80-летие.

С момента официального открытия в 1945 году аэропорт прошел значительный путь развития и стал одним из лучших в стране. Первоначально использовавшийся для военной авиации еще с 1941 года, сегодня он обслуживает 13 млн пассажиров в год и в среднем 240 рейсов ежедневно. Пассажиропоток увеличился с 2 млн в советское время, а сам аэропорт продолжает совершенствоваться, привлекая все больше путешественников разнообразием услуг и сервисов.

В преддверии юбилея аэропорта Сочи для сотрудников, ветеранов и партнеров воздушной гавани провели торжественный вечер. Лучшим работникам были вручены почетные грамоты и награды. Поздравить коллектив прибыли заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин, заместитель начальник ЮМТУ Федерального агентства воздушного транспорта Андрей Башлаев.

Читайте также: пункт миграционного контроля открыли в аэропорту Сочи.

Подпишись, здесь всегда интересно.